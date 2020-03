Keine Frage der Gene: Asiaten sind nicht Corona-anfälliger als Europäer

Andreas Bergthaler hat für den KURIER eine aktuelle Publikation aus dem Wissenschaftsmagazin Cell Discovery studiert. Er ist Experte für Infektionskrankheiten am Zentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, erforscht, was genau in Zellen geschieht, wenn Viren eine Krankheit auslösen, und sagt: „Die Kollegen haben genetische Varianten des neuen Coronavirus-Rezeptors bei unterschiedlichen Populationen aus aller Welt angeschaut.“

Toröffner

Im Fokus der chinesischen Genetiker stand dabei der ACE2-Rezeptor. Hierzu muss man wissen: Um eine Krankheit auszulösen, müssen Viren in menschliche Körperzellen eindringen. Dazu heften sie sich an geeignete Zellen und schleusen ihre Erbinformation ein. Der Toröffner dabei ist der ACE2-Rezeptor. Ob dieser Rezeptor vorhanden ist und wie er aufgebaut ist, ist eine Frage der Genetik.