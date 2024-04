Kaum zu glauben – Luft schlägt Papier!

Luft ist federleicht und unsichtbar. Daher denken wir manchmal gar nicht daran, dass Luft doch „etwas“ ist bzw. aus etwas besteht. So sagen wir zum Beispiel, dass eine Flasche leer ist, obwohl sie doch voller Luft ist! Luft befindet sich überall: rund um uns, aber auch im Wasser, in Pflanzen und sogar in unseren Körpern. Du hast sicher bemerkt, dass es weniger anstrengend ist, mit der Windrichtung zu fahren als in die entgegengesetzte Richtung. Daran kannst du erkennen, dass Luft aus etwas bestehen muss, das Druck erzeugen kann – in diesem Fall den sogenannten „Gegenwind“. Die Luftschicht, die unsere Erde umgibt, nennt man Atmosphäre. Sie ist etwa 1.000 Kilometer dick. Sie übt auf alles, was sich auf der Erde befindet, einen „Druck“ aus, den wir nicht spüren.

Wie aber funktioniert Luftdruck und wie stark ist er? Diese Frage stellen wir uns bei unserem heutigen Experiment. Für das Luftdruckexperiment nimm dir ein Lineal, ein großes Blatt Papier und setze dich an einen stabilen Tisch, am besten an einen mit Holzplatte. Lege das Lineal auf den Tisch, und zwar so, dass etwa ein Drittel des Lineals über die Tischkante hinaussteht und zu dir „schaut“. Decke mit dem Papier das Lineal ab, das Papier soll dabei mit der Kante des Tisches abschließen. Nun wird das Papier fest an das Lineal gedrückt. Jetzt bist du mit den Vorbereitungen fertig und kannst direkt mit dem Experiment beginnen. Dafür schlägst du auf das Linealstück, das über den Tisch ragt und beobachtest, was passiert. Vielleicht bist du überrascht: Dein Blatt Papier wurde nicht in die Luft katapultiert! Du möchtest wissen, wie das sein kann? Ganz einfach: Die Oberfläche des Papiers ist recht groß, darum kann so viel Luft auf die Fläche drücken, dass das Blatt nicht so leicht in die Höhe fliegt. Der Luftdruck kann unter bestimmten Umständen also stärker sein als wir. Ganz konkret: Die Luft, die auf uns drückt, ist rund ein Kilo pro Quadratzentimeter schwer. Anders gesagt: Auf einem Stück Körper, das so groß ist wie ein Fingernagel, lastet so viel Gewicht, wie eine große Packung Orangensaft wiegt.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org