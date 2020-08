Innovative Ideen: Wie man jetzt die Schule retten will

Das zweite Projekt sind „Innovationslabore“, für die es eine Million Euro gibt. Die Idee kennt man aus der Technik, wo in Versuchslaboren Prototypen entwickelt werden. Ähnliches gilt für die Schule: Hier soll an einzelnen Standorten Neues entwickelt werden, an dem sich andere später orientieren können. Das Besondere an dem Projekt: Es müssen sich immer Schulen mit Hochschulen und auch Unternehmen oder Bildungsinitiativen zusammentun, um Neues wie digitale Tools zu entwickeln. „Hier können sich einzelne Schulen melden und sagen: Wir sind kooperationsbereit, bei uns können Unternehmen, Fachhochschulen experimentieren und bekommen Zugang zu Schülern und Lehrkräften“, sagt Calice. Für beide Projekte bewerbt man sich direkt bei der Stiftung (innovationsstiftung-bildung.at).

Neben diesen Projekten startet die Organisation mittelfristig noch eine Qualitätssicherungsinitiative für digitale Lernmittel. Denn im Gegensatz zu Schulbüchern gibt es im Digitalbereich keine solche Qualitätsprüfung