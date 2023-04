Heißhunger durch Cannabis: Auch Würmer kennen diesen Effekt

Appetitanregende Endocannabinoide

Der Heißhunger nach dem Kiffen lässt sich beim Menschen auf den Hauptwirkstoff THC (Tetrahydrocannabinol) zurückführen. Seine Ähnlichkeit zu körpereigenen Stoffen - den Endocannabinoiden - ermöglicht ein Andocken an Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn, die dann wiederum die Hungerattacken auslösen.

Wurden nun die etwa einen Millimeter großen Lebewesen im Laborversuch einem Endocannabinoid ausgesetzt, fraßen sie nicht nur mehr als üblich - sie bevorzugten dabei auch ganz klar ihre Lieblingsspeisen. Anders als beim Menschen sind das dann eben keine Pizzen, sondern gewisse Bakterienstämme. Sie legten damit - so wie auch der Mensch in derselben Situation - ein sogenanntes "hedonistisches Essverhalten" an den Tag.