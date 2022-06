Greta Thunberg stellt neues "Klima-Buch" bei Festival in London vor

Die wohl weltweit prominenteste Klimaaktivistin w├Ąhlt erneut Gro├čbritannien als B├╝hne f├╝r ihre Anliegen: Greta Thunberg will ihr neues "Klima-Buch" Ende Oktober beim London Literature Festival vorstellen. Die Veranstalter k├╝ndigten die 19-j├Ąhrige Schwedin am Mittwoch als Headlinerin des Ende Oktober stattfindenden Festivals an. Ihre Rede soll auch online ├╝bertragen werden.

Experten am Wort

In dem Buch, das am 27. Oktober auch in Deutschland erscheint, kommen internationale Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen - darunter Geophysik und Meteorologie, aber auch Psychologie und Philosophie - mit ihrem Blick auf den Klimawandel zu Wort. Dazu geh├Âren unter vielen anderen auch der schwedische Direktor des Potsdam-Instituts f├╝r Klimafolgenforschung Johan Rockstr├Âm und die in London t├Ątige deutsche Klimaforscherin Friederike Otto.

In der vergangenen Woche hatte Thunberg die Hauptb├╝hne des ber├╝hmten Glastonbury-Festivals in England daf├╝r genutzt, zu gr├Â├čerem Engagement beim Kampf gegen die Klimakrise aufzurufen. "Lasst nicht zu, dass wir uns noch einen Zentimeter n├Ąher an den Abgrund bewegen. Denn genau da stehen wir jetzt", sagte die Initiatorin der Fridays-for-Future-Bewegung.