Giraffenweibchen leben in Gesellschaft länger

Leben Giraffenweibchen mit anderen Weibchen zusammen, können sie sich über Futterquellen austauschen, paarungswillige Männchen vom Leib halten und Stress besser bewältigen. Das münde in einer höheren Überlebensrate, haben Wissenschafter herausgefunden.

Die Forschenden um die Zürcher Biologin Monica Bond dokumentierten während fünf Jahren das Sozialverhalten von mehr als 500 erwachsenen Giraffenweibchen im Norden Tansanias. Im Fachmagazin "Proceeding of the Royal Society B" berichteten sie nun von ihren Beobachtungen, die sich über ein Gebiet von mehr als tausend Quadratkilometer erstreckten: Erwachsene Giraffenweibchen, die in Gruppen mit durchschnittlich mindestens drei Artgenossinnen leben, überleben länger als sozial isolierte Weibchen.