Ein Preis für den Mann, der weiter ist als Elon Musk

Apropos voraus: Als Nächstes will Aszmann sich der fühlenden Prothese annähern. "Das ist aber am schwierigsten", gesteht er gleich. Die Signalwege seien sehr komplex. Alleine in einem Zeigefinger findet sich eine Million Rezeptoren. "Das ist schon sehr schwer nachzubauen."

Natur ist uneinholbar

Das zweite Problem ist die Zeit, die das Signal bis zum Gehirn braucht. Die Natur sei einfach uneinholbar schnell. Darum hat er sich eine Umleitung einfallen lassen, die nicht über den Muskel, sondern die Haut läuft: "Wir überziehen einen Muskel mit Haut. Die Haut nimmt die Bewegung des Muskels wahr. Dieses Phänomen habe ich mir zunutze gemacht", berichtet der Neurochirurg.

Im Tierversuch wird die innovative Methode jedenfalls bereits getestet. Aszmann weiter: "Wir tasten uns an Behandlungsmöglichkeiten heran, an die wir vor zehn Jahren noch nicht denken konnten. Hier an der MedUni Wien. Woanders haben sie noch keine Ahnung davon."

Musk hat sich übrigens noch nicht bei ihm gemeldet. "Aber es würde mich nicht wundern, wenn er es täte, denn wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel publiziert", sagt Aszmann. Ganz ohne falsche Bescheidenheit.