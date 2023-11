Gedächtnistrick: Wie Spaghetti dabei helfen, die Merkleistung zu steigern

Das ist sicher auch schon einmal dir oder jemandem aus deiner Familie passiert: Man steht im Supermarkt und hat vergessen, was man einkaufen wollte. Oder zumindest fällt uns ein wichtiges Lebensmittel nicht mehr ein.

Grundsätzlich sind wir Menschen eher schlecht darin, uns Informationen zu merken, die mit unserem Leben nicht unmittelbar etwas zu tun haben. Was wir uns allerdings sehr gut merken können, sind Orte, Menschen, Gestalten und Formen.

Mit ein wenig Wissen und Übung kann man sein Gehirn aber überlisten, sich also viel mehr Dinge merken. Zum Beispiel indem man sogenannte Mnemotechniken – also Merktechniken – nutzt. Mit diesen können zum Beispiel Gedächtnissportler die Reihenfolge eines Kartenstapels sogar in weniger als einer Minute auswendig lernen.

Mnemotechniken verbinden Dinge, die schwierig zu merken sind, mit etwas, was wir uns sehr gut merken können. Bei der Mnemotechnik „Körperliste“ werden zum Beispiel Nahrungsmittel mit Körperteilen einer Person in Verbindung gebracht, die man sich leicht merken kann. Wenn man sich dann diese Körperteile im Supermarkt gedanklich von oben nach unten vorstellt, fällt einem leichter ein, was man kaufen wollte.