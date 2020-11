Futterhersteller will Haustieren Insekten schmackhaft machen

Wegen der begrenzten Ressourcen auf dem Planeten sollen sich auch Haustiere langsam an den Verzerhr von Insekten gewöhnen, ist der Nahrungsmittelhersteller Nestlé überzeugt. Seit Oktober in ist der Schweiz Tierfutter auf dem Markt, für das Insekten verarbeitet wurden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Man hofft, dass Hunde und Katzen an dem aus Huhn, Favabohnen und Soldantenfliegenlarven bestehenden Futter Geschmack finden - und ihre Besitzer bereit sind, dem Klima zuliebe zu alternativen Eiweißquellen zu greifen. Ab kommendem Jahr soll die "Purina Beyond Nature's Protein"-Linie dann auch in anderen Ländern erhätlich sein.