Forscher finden Hinweise auf die ersten Kürschner Europas

Steinklingen aus Feuerstein und Holz, Nadeln aus Knochen: Ausgrabungen belegen schon lange, dass eines der frühesten Handwerke das des Kürschners war. Schließlich gehörte Europa nie zur Karibik und nur wärmende Kleidung sicherte das Überleben in unseren Breiten.

Jetzt aber hat ein archäologisches Team der Universität Tübingen und des Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment (SHEP) in Tübingen gemeinsam mit einem Kollegen der Universität Leiden nachgewiesen, dass Menschen seit mindestens 300.000 Jahren Bärenfelle nutzen, um sich vor der kalten Witterung zu schützen. Den Beleg dafür - übrigens einen der ältesten dieser Art weltweit - fanden die Forscher auf dem Mittelfuß- und dem Fingerknochen eines Höhlenbären, der in der altpaläolithischen Fundstelle im niedersächsischen Schöningen entdeckt wurde.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Journal of Human Evolution veröffentlicht.

Verräterische Schnitte

Genauer gesagt geht es darum: "Schnittspuren auf Knochen werden in der Archäologie oft als Hinweis auf die Verwertung von Fleisch interpretiert", erklärt der Tübinger Forscher Ivo Verheijen. "Doch an Hand- und Fußknochen ist kaum Fleisch zu gewinnen. In diesem Fall können wir solch feine und präzise Schnittspuren auf das sorgfältige Abziehen des Fells zurückführen."

Das Winterfell eines Bären bestehe sowohl aus langen Deckhaaren, die eine luftige Schutzschicht bilden, als auch aus kurzen, dichten Haaren, die besonders gut isolieren. Bären, so auch die ausgestorbenen Höhlenbären, brauchten ein stark isolierendes Fell für den Winterschlaf.