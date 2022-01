Faktencheck: Waren wirklich besonders viele Nazi-Verbrecher Österreicher?

Zahlen

Bauer hat seit 2019 für die Universität Graz in Kooperation mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung am Projekt mit dem Titel „Wie hoch war der Anteil von Österreichern an den nationalsozialistischen Tätern?“ geforscht und auch die Herkunft der NSDAP-Mitglieder, der SS-Leute sowie des Personals in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern untersucht. Sein Fazit: Trotz einiger statistischer Schwankungen entspricht die Zahl der beteiligten Österreicher in etwa dem „ostmärkischen“ Bevölkerungsanteil im Großdeutschen Reich von knapp neun Prozent. Von den Höheren SS- und Polizeiführern waren zwar fast 15 Prozent aus Österreich, der Anteil am KZ-Personal lag dafür deutlich unter dem Durchschnitt. „Österreicher waren also nicht stärker an Nazi-Massenverbrechen beteiligt als Deutsche“, so Bauer. „Wie die offizielle Opferthese ist auch die inoffizielle Täterthese ein Geschichtsmythos.“