Wie schmutziges Wasser wieder sauber werden kann

Als wir Menschen beschlossen, die Raumstation ISS zu bauen, die unsere Erde umkreist, bestand eine der Herausforderungen darin, die Astronautinnen und Astronauten mit Trinkwasser zu versorgen. Die Lösung war genial – wenn auch vielleicht ein bisschen gruselig! Das schon getrunkene und wieder ausgeschiedene Wasser, also der Urin, wird gesammelt und durch ein sehr wirksames Filtersystem geschickt. Nach dieser Filterung ist es glasklar und sogar so sauber, dass es getrunken werden kann.

Diese Art der Wiederaufbereitung, also das Umwandeln von schmutzigem Wasser oder Urin zu wieder sauberem Wasser, gibt es nicht nur im Weltraum. Dieser Vorgang findet in Kläranlagen statt. Sie säubern das benutzte Abwasser so, dass es zurück in die Flüsse und Bäche kann, ohne Tiere und Pflanzen in und um diese Gewässer zu gefährden.