Evolution: Österreichische Forscher entdecken einen neuen unbekannten Menschentyp

Die Anthropologen sind sicher: Populationen in Europa sowie Asien standen in Verbindung und die Levante spielt eine entscheidende Rolle in diesem Geschehen. Noch ist unklar, ob diese Region sogar die Quelle der ersten Vorläufer von Neandertalern war. Immerhin gibt es ungefähr gleich alte ähnliche Funde in Spanien. Dennoch könnte die Vermischung mit den ersten modernen Menschen, die Afrika verlassen hatten, sehr wahrscheinlich in der Levante stattgefunden haben.