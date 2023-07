Erstaunlich: Fossil konserviert besondere Dinosaurier-Szene

Diese Erkenntnisse verdanken Paläontologen einem ungewöhnlichen Fossil, das bereits 2012 in China gefunden wurde. Nun erforschten es kanadische und chinesische Wissenschafter genauer. Ihre Untersuchung wurde im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht. "Es ist einer der ersten Belege für das tatsächliche räuberische Verhalten eines Säugetiers gegenüber einem Dinosaurier", erklärt Mitautor Jordan Mallon, Paläobiologe am Canadian Museum of Nature.