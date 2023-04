Erde läuft heiß: Atmosphäre wird immer wärmer

Die Anreicherung von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre wirkt sich auch stark auf den Energiehaushalt im Erdsystem aus. Die Atmosphäre wird zunehmend wärmer - und das viermal so stark wie in den vier Jahrzehnten vor dem Jahr 2000, berichteten Klimaforscher der Universität Graz im Fachjournal Earth System Science Data.

Laut dem Grazer Klimaforscher Gottfried Kirchengast treibt der daraus entstehende Energieüberschuss im Erdsystem Wetter- und Klimaextreme noch stärker voran.

Die Grazer Forscher haben an einer groß angelegten internationale Studie teilgenommen, die im Rahmen des "Global Climate Observing System"-Programms der Vereinten Nationen durchgeführt wurde. Laut den Autoren der Studie zeige sich, dass die weltweite Menge an Wärmeenergie in der Atmosphäre seit Beginn des 21. Jahrhunderts etwa viermal so stark zugenommen hat wie zwischen 1960 und 2000. In der Nordhemisphäre, außerhalb der Tropen, war sie sogar rund sechsmal so stark, so die Klimaforscher festhielten.