Entdeckung: Plastikfressende Pilze sollen jetzt beim Recycling helfen

Neu entdeckte Bakterien und Pilze aus den Schweizer Alpen können Plastik bei niedrigen Temperaturen verdauen. Gegen den weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoff Polyethylen haben aber auch sie keine Chance. Verdauen konnten die in den Bündner Alpen und der Arktis gefundenen Mikroben aber die Plastikarten PUR, PBAT und PLA, wie die im Fachblatt "Frontiers in Microbiology" publizierte Studie zeigte. PUR kommt in Haushaltschwämmen, Matratzen oder Turnschuhen vor.

PBAT und PLA findet sich beispielsweise in kompostierbaren Plastiksäcken oder Mulchfolie. Der große Fortschritt: Die Mikroben verdauten Plastik bei lediglich 15 Grad Celsius. Bereits zuvor waren mehrere Mikroorganismen bekannt, die in der Lage sind, Plastik zu verdauen. "Diese wurden aber typischerweise bei über 30 Grad Celsius getestet", erklärte Erstautor Joel Rüthi.