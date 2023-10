Einmal zaubern und retour – oder doch Wissenschaft?

So funktioniert’s

Ist das Glas leer, kann das Licht ungehindert durch das Wasserglas durchgleiten. Sobald aber Wasser im Glas ist, werden die Lichtstrahlen vom Wasser „abgelenkt“ und zwar in die umgekehrte Richtung! Das bedeutet, dass die Lichtstrahlen, die auf das Bild der Pfeilspitze auftreffen, durch das Wasser plötzlich in die andere Richtung gelenkt werden – und umgekehrt.

Dadurch trifft das Bild des Pfeiles nun ganz genau umgekehrt auf dein Auge beziehungsweise auf die lichtempfindlichen Stellen in deinem Auge und erscheinen verkehrt.

Das funktioniert natürlich nicht nur mit einem gezeichneten Pfeil, sondern mit allen anderen Zeichnungen auch. Hast du eine Person gezeichnet, die etwas in der linken Hand hält, hält sie diesen Gegenstand – durch das Wasser gesehen – plötzlich in der rechten Hand oder ein Hund, der rechts an einen Baum pinkelt, macht das plötzlich auf der anderen Seite des Baumes!

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org