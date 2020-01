Die sprechende Mumie: So klangen die Alten Ägypter

Er hieß Nesyamun, lebte während der Herrschaft von Ramses XI., ist 3.000 Jahre alt und eine Mumie.

Zu seinen Lebzeiten war es der ausdrücklicher Wunsch von Nesyamun, dass seine Stimme auch nach seinem Tod erklingen möge. Jetzt haben ihm britische Forscher diesen letzten Willen erfüllt: In der Zeitschrift Scientific Reports berichtet das von David Howard ( University of London) und John Schofield ( University of York) geleitete Forschungsteam, wie der Klang der Stimme des Priesters rekonstruiert wurde.

Hierfür wurde die Mumie, die seit 1823 im Stadtmuseum von Leeds liegt, mithilfe von Computertomographie untersucht. Dabei zeigte sich, dass Kehlkopf und Rachen gut genug erhalten waren, um den Vokaltrakt genau vermessen zu können. Mithilfe von 3D-Druck wurde ein naturgetreues Abbild erstellt.