Die originellsten Impf-Locations: Wo und wie man Impfmuffel zur Spritze lockt

Ok, nicht jeder hat einen Vlad Tepes. Damit ist Rumänien klar im Vorteil, wenn es um die originellsten Impf-Orte geht: Denn in Transsylvanien kann man sich seine Dosis im Dracula-Schloss abholen – Unsterblichkeitsdiplom inklusive.

So skurril manche Anreize auch wirken – neu sie sind nicht. Ähnliches gab es schon Anfang des 19. Jahrhunderts bei der Pockenschutzimpfung. Auch damals war die Impfung neu und die Skepsis erst einmal groß. Deshalb wurden von offizieller Seite Lebensmittel mitgebracht, Süßigkeiten verschenkt oder sogar Impfmedaillen verliehen – als Anreiz, sich freiwillig impfen zu lassen.

„Im 20. Jahrhundert hat man zunehmend auch die Erfahrung gemacht: Die Menschen müssen nicht zur Impfung kommen, sondern die Impfung zu den Menschen“, weiß der Medizinhistoriker Malte Thießen, der die Geschichte des Impfens erforscht hat. Und so kamen auch im Frühling 2021 die Ärzte zu den Leuten. Und nicht umgekehrt. Selbst wenn man dafür zu einer Expedition aufbrechen musst. Etwa in der Osttürkei, wo viele Menschen in schwer zu erreichenden Bergregionen leben. Sogar die Ribeirinhos erhielten zu Hause – am Ufer des Solimoes-Flusses im Bundesstaat Amazonas den ersten Stich.

Der KURIER hat die originellsten Impf-Locations zusammengetragen:

Impfen und Kultur:

Im Frühling wurde das American Museum of Natural History zu einer begehrten Covid-19-Impfstelle in New York – und über allem schwebt ein riesiges Modell eines Blauwals.