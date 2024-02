Der Trick mit dem verschobenen Schwerpunkt

Bei einem Lineal ist es sogar meist so, dass die links und rechts von deinem Finger überstehenden Seiten gleich lang sind. Direkt über deinem Finger liegt dann auch der sogenannte „Schwerpunkt“ des Gegenstandes beziehungsweise des Lineales. Wenn du deinen Finger auch nur ein kleines Stück neben dem Schwerpunkt positionierst, kippt das Lineal ziemlich sicher zu einer Seite und fällt auf den Boden.

Sicherlich hast du schon einmal einen Gegenstand auf deinem Finger balanciert. Das funktioniert am besten, wenn dieser Gegenstand – wir machen diesen Versuch mit einem Lineal – rechts und links von deinem Finger gleich schwer ist.

Was passiert aber, wenn du ein Gewicht an einem Ende des Lineals anbringst?

Dafür könntest du zum Beispiel einen Stift oder einen Radiergummi an das Lineal kleben. Jetzt ist es gar nicht mehr so einfach herauszufinden, wo der Schwerpunkt liegt! Aber keine Sorge, es gibt einen Kniff, wie man den Schwerpunkt trotzdem ohne Probleme finden kann. Lege die Enden des Lineals auf deine Handkanten. Nun führe deine Hände langsam zusammen. Wenn deine Handflächen einander berühren, ist das Lineal gut balanciert und du hast den Schwerpunkt erfolgreich gefunden. Denn an der Stelle, wo sich deine Hände treffen, ist links genauso viel Gewicht wie rechts.