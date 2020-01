Cosmic Crisp: Was der neue Superapfel aus Amerika kann

„Das besondere an dem Apfel ist nicht nur sein Geschmack, sondern, dass er ein Jahr lang haltbar ist. Das war auch das eigentliche Forschungsziel des Wissenschaftsteams“, sagt Ines Hanrahan, die den Cosmic Crisp mitentwickelt hat. Zwar laufe der Alterungsprozess bei Cosmic Crisp normal ab, aber eben stark verlangsamt. „Das Alterungshormon Ethylen wird nur vermindert produziert, wodurch er länger haltbar ist“, sagt die Agrartechnikerin. „Der hohe Zucker- und Säuregehalt des Apfels unterstützt diese Eigenschaft.“

Nachdem wir dem Marketing-Ansagen der Firma nicht blind vertrauen, hat der KURIER mit einem der wenigen Menschen in Europa gesprochen, der Cosmic Crisp bereits kennt: Walter Guerra ist Leiter des Instituts für Obst- und Weinbau am Versuchszentrum Laimburg in Südtirol.

Dazu muss man wissen, dass der Cosmic Crip außerhalb der USA nicht angepflanzt werden darf. Der Sortenschutz gilt bis 2027. „Die Apfelbauern aus Südtirol haben aber eine Sublizenz für den Anbau erhalten und dürfen ihn in Europa verkaufen“, sagt Guerra. Die ältesten Testbäume sind 2017 gepflanzt worden, die ersten kommerziellen Anlagen wurden 2019 gestartet. Guerra hatte bereits 2010 die Gelegenheit, W38 zu kosten, wie er im Interview mit dem KURIER erzählt: „Wir haben am Versuchszentrum Laimburg 400 verschiedene Apfelsorten überprüft, und Cosmic Crisp ist sicherlich in den Top 20 der Favoriten.“