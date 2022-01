Corona: Bis zu 56.000 Impfzertifikate in Kärnten vor Ablauf

In Kärnten könnten mit Ende Jänner, Anfang Februar bis zu 56.000 Impfzertifikate ablaufen. Das sagte Landessprecher Gerd Kurath am Montag auf einer Pressekonferenz. Grund ist die vom Bund vorgenommene Verkürzung des Grünen Passes von neun auf sechs Monate nach der Zweitimpfung. Ohne die Drittimpfung, den sogenannten Booster, verfallen die Impfzertifikate demnach. Kurath verwies darauf, dass man sich zurzeit problemlos an sieben Tagen die Woche den Drittstich abholen könnte.

Frage nach dem Booster

Dies hieße aber nicht, dass man nach dem Ablauf nicht weiter die Wiederauffrischungsimpfung bekommen könnte und bei der Impfung "quasi wieder bei Null" anfangen würde, meinte Kurath. Wie lange allerdings die Möglichkeit zum Booster auch nach Ablauf des Grünen Passes bliebe und welche Zeitspanne zwischen Zweit- und Drittstich dazu führen würde, dass der dritte Stich nicht mehr als Wiederauffrischung zählen würde, war vorerst unklar.

Aufgrund der PCR-Test-Probleme des neuen Anbieters musste das Land den Plan, alle Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche PCR und einmal die Woche Antigen zu testen, aufgeben, räumte Kurath ein. Routinemäßig wird es diese Woche nur einen PCR-Test an den Schulen geben, dieser soll am Donnerstag erfolgen. Dafür würden aktuell täglich Antigentests durchgeführt und sollte einer dieser positiv sein, müsste sowieso ein behördlich angeordneter PCR-Test stattfinden.

Mehr als verdoppelt hat sich seit Freitag die Anzahl der Kärntner Schulklassen, die in Quarantäne sind: Von sieben am Freitag auf 16 am Montag, bei rund 3500 Kärntner Schulklassen sei dies jedoch weiterhin keine Große Zahl. Grund für die Steigerung sei wahrscheinlich das dazwischenliegende Wochenende, welches zur Nachmeldung positiver Fälle geführt haben könnte, vermutete Kurath. Es bliebe in jedem Fall bei der Regelung, dass eine komplette Schulklasse in Quarantäne müsse, wenn zwei Schülerinnen oder Schüler innerhalb von drei Tagen positiv getestet wurden. Zurzeit sei allerdings keine komplette Schule in Kärnten in Quarantäne.