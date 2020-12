Computer-Animation: So verbreitet sich das Virus

Die Forscher sehen jedenfalls ein beachtliches Anwendungspotenzial: Ob Büros, Schulen oder Universitäten, Freizeiteinrichtungen wie Tanzschulen, Stadien oder Skigebiete – sie alle könnten das Ansteckungsrisiko in ihrem Betrieb überprüfen lassen. „Wobei ein Skiliftbetreiber wahrscheinlich die kritischen Situationen digital nachbauen lassen würde – die Gondel, das Anstellen, den Hüttenbesuch“, denkt Dipplinger laut nach. „Generell scheint es am sinnvollsten, kritische Punkte zu simulieren – der Zugang zu Gebäuden oder die Mittagspausen.“ Solange es noch keinen flächendeckenden Impfstoff gibt, müsse man auch weiterhin auf sinnvolle und individuell abgestimmte Schutzmaßnahmen setzen. „Nur so können wir den Betrieb in Zeiten der Pandemie aufrechterhalten und zugleich einen weiteren Lockdown verhindern.“