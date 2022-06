Christa Schleper: In heißen Quellen urtümlichen Lebewesen auf der Spur

Dann zog es Schleper wieder zurück nach Deutschland, wo sie sich im Jahr 2003 im Bereich der Mikrobiologie und Genetik an der Technischen Universität Darmstadt habilitierte. Ein Jahr später wechselte die Mutter zweier Kinder an die Universität Bergen in Norwegen. 2007 folgte sie dem Ruf nach Wien, wo sie zur Leiterin des Departments für Genetik in der Ökologie an der Universität Wien wurde. Gleichzeitig wechselte auch Schlepers Ehemann, der Entwicklungsbiologe Ulrich Technau, von Bergen auf eine Professur an der Uni Wien. Im Jahr 2011 identifizierte die Neo-Wittgensteinpreisträgerin ein Archaeon in Bodenproben vom einstigen Institut-Standort in Wien-Alsergrund. "Nitrososphaera viennensis" entpuppte sich als weit verbreitet und wichtig für den Stickstoff-Abbau in Böden.

Bis zum Jahr 2014 war sie auch weiter an der Uni Bergen als "Adjunct Professor" tätig. Diese Verbindung führte 2015 auch zur Beteiligung an der Entdeckung von sogenannten Loki- oder Asgard-Archaeen in Proben aus Untersee-Vulkangebieten nahe Island, einer speziellen Einzeller-Gruppe, die sich als die engsten Verwandten der einen Zellkern besitzenden Lebewesen (Eukaryonten) entpuppten. In der Folge gelang es Schleper und ihrem Team auch, diese Lebewesen im Labor zu kultivieren.

150 wissenschaftliche Publikationen

Im Jahr 2016 erhielt die Wissenschafterin, die als Leiterin des Departments für Funktionelle und Evolutionäre Ökologie und der Archaea-Biologie- und Ökogenomik-Forschungsgruppe der Uni Wien fungiert, einen "Advanced Grant" des Europäischen Forschungsrates (ERC) in der Höhe von rund 2,5 Mio. Euro zur Erforschung dieser beiden Archaea-Gruppen. Einerseits versprechen diese neue Einblicke in die frühe Entwicklung des komplexeren Lebens, andererseits lässt die Beteiligung der Kleinstlebewesen am Stickstoff-Abbau etwa an nachhaltigere Formen des Düngereinsatzes denken.