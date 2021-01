Biodiversität: Im Mittelmeer verschwinden die heimische Arten

Nicht wiederzuerkennen

Albanos Fazit: „Für jeden, der es gewohnt ist, im Mittelmeer zu tauchen, ist das Unterwasser-Szenario in Israel nicht wiederzuerkennen. Die häufigsten einheimischen Arten fehlen, während die tropischen Arten überall sind.“ Etwas anders sei es im Gezeitenbereich, wo etablierte Tiere besser an höhere Temperaturen angepasst sind, und in tieferen Meeresbereichen, in denen der Temperaturanstieg nicht so stark durchschlägt.

Ein Ende der Wassererwärmung insgesamt ist angesichts des weiter hohen Treibhausgasausstoßes nicht in Sicht. Aufgrund der Trägheit des Systems Meer wird die Erwärmung noch weiter gehen, auch wenn bald eine Trendwende eingeläutet würde. Es sei eher zu erwarten, dass sich in weiter westlichen Regionen des Mittelmeers ähnliches ereigne oder schon ereignet.