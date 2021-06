Belarus: Terra incognita im Schatten Moskaus

Nach nur fünf Jahren Unabhängigkeit wurden die historische weiß-rot-weiße Flagge und das Staatswappen mit dem Reiter wieder abgeschafft. Stattdessen holte Lukaschenko die in den 1920er-Jahren in der Sowjetunion geschaffene künstliche Flagge hervor und machte sie zum offiziellen Staatssymbol.

Etikett: Diktator

Mittlerweile hat sich der schnauzbärtige autoritäre Herrscher einen eindeutigen Ruf erarbeitet. Das Etikett „der letzte Diktator Europas“ hat ihm Ex-US-Außenministerin Condoleezza Rice bereits 2005 verpasst.

„Um zu verstehen, was derzeit in Belarus abläuft, braucht man also nicht so weit in die Vergangenheit zurückzugehen“, sagt Historiker Mueller. „Ja, die drei ostslawischen Staaten Russland, Ukraine und Belarus gehen auf das mittelalterliche Reich der Kiewer Rus zurück. Ab 1240 haben sich Belarus und Ukraine aber anders als Russland entwickelt.“