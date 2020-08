Australische Flughunde gehören zu mobilsten Säugetieren der Welt

Australische Flughunde sind ständig in Bewegung und legen jedes Jahr Tausende von Kilometern zurück. Damit gehören die großen Fledermäuse aus Down Under zu den mobilsten Säugetieren der Welt, wie eine am Freitag in der wissenschaftlichen Open-Access-Zeitschrift BMC Biology veröffentlichte Studie ergab.

Die sogenannten Flying Foxes, die eine Flügelspannweite von mehr als einem Meter erreichen, sind nachtaktiv und schlafen tagsüber in Bäumen, kopfüber an den Ästen hängend. "Zwar ist seit langem bekannt, dass Flughunde große Entfernungen zurücklegen können, doch das in unserer Studie gezeigte enorme Ausmaß und der Grad ihrer Bewegungen zwischen den Schlafplätzen beweisen, dass der Nomadismus tatsächlich ein grundlegender Aspekt ihrer Biologie ist", sagte Hauptautor Justin Welbergen von der Western Sydney University. Die Ergebnisse erforderten eine grundlegende Neubewertung des Umgangs und des Schutzes der australischen Fledertiere.