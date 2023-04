Ausgestorbener Megavogel: In Australien jagten einst riesige Adler

"Er war riesig - größer als jeder andere Adler von anderen Kontinenten", sagte Co-Autor Trevor Worthy. Er sei fast so groß gewesen wie die größten Adler der Welt, die einst auf Neuseeland und Kuba gelebt hätten, einschließlich des riesigen, ausgestorbenen 13 Kilo schweren Haastadlers von Neuseeland. Von der Erde verschwunden ist der gigantische Vogel wahrscheinlich zur Zeit des Massenaussterbens großer Tierarten in Australien vor circa 50.000 Jahren. Mehrere Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen dem ersten Eintreffen der Menschen in Australien und dem einige Zeit später erfolgten Aussterben großer Tiere.

Andere Tiere erlegt

Heute ist der oben abgebildete Keilschwanzadler einer der größten Raubvögel Australiens. Der nun entdeckte Riesenadler Dynatoaetus gaffae war etwa doppelt so groß.