Der Blinde Fleck: So trickst man seine Augen aus

Dieses Experiment ist ein wenig anders als die bisherigen. Denn dafür brauchst du nur dich selbst, einen Stift und ein Stück Papier. Was unser Körper nämlich alles kann, ist schon ein kleines wissenschaftliches Wunder! Besonders, wenn es ums Sehen geht.

Damit man sehen kann, braucht es Licht. Jede Sekunde prasseln 200 Millionen Lichtteilchen auf unsere Augen. Diese werden von lichtempfindlichen Sinneszellen auf der Innenseite unserer Augen aufgenommen, in elektrische Signale umgewandelt und an unser Gehirn weitergeleitet. Und das Gehirn wandelt diese Sinnesempfindungen in Bilder um.

Allerdings gibt es einen kleinen Bereich im Auge ohne solche Zellen. Alles, was dort in unser Auge gelangt, können wir eigentlich nicht sehen. Dieser Bereich in unserem Sichtfeld wird auch „Blinder Fleck“ genannt. Aber wenn du genau darauf achtest, was du siehst, kannst du vermutlich keine „leere“ Stelle sehen, denn unser Gehirn füllt diese Stelle so aus, dass wir ein ganzes Bild „ohne Lücken“ haben. Diese Funktion des Gehirns nennt man auch „filling-in“ – zu Deutsch „ausfüllen“: Aus Erfahrung weiß unser Gehirn, was höchstwahrscheinlich in die Lücke gehört, und fügt es ein.