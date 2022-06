Auf Simmering folgt Pompeji: Roboterhund wacht über Anlage

Im Mai nahm der verkabelte Wachhund seinen Dienst in Österreichs größtem Kraftwerk auf. Wien Energie schickte den seinen "Energy Dog" in Simmering als neues Assistenz-System für Rundgänge in Betrieb. Ein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Roboter zieht seither seine Runden am Kraftwerksgelände. Der Energy Dog war damit europaweit der erste Roboterhund dieser Art, der im Regelbetrieb eines Kraftwerks zum Einsatz kommt und dort autonom Störfälle melden soll. Mit zahlreichen Spezial-Kameras und Sensoren ausgestattet, trägt der Roboter so zur Versorgungssicherheit von mehr als 800.000 Haushalten in der Hauptstadt bei.