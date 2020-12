And the winner is: Die Natur des Jahres

Der Girlitz, Serinus serinus, ist ein „kleiner Fink mit großen Problemen“, so die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. Der Bestand des samenfressenden Gartenbewohners nahm in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent ab. Vom Schnabel bis zum Schwanz misst ein Girlitz knapp zwölf Zentimeter, mit ebensowenigen Gramm Gewicht ist er der kleinste heimische Fink.

Männchen sind leuchtend gelb im Gesicht, auf der Kehle und Brust, ihre Oberseite ist grünlich gestreift. Die Weibchen tragen dezentere, bräunlichere Färbung. Die Bodenversiegelung an den Stadträndern, der übertriebene Ordnungssinn in den Gärten und Grünanlagen sowie der Verlust an Brachen nehmen dem Zwerg die Nahrungsgrundlage, er bräuchte dort mehr Wildkräuter, denn er ernährt sich kaum von etwas anderem.

Der Girlitz bewohnt lichte, reich strukturierte Landschaften bis rund 800 Meter Seehöhe und die österreichischen Populationen überwintern im Mittelmeerraum, meist in Italien bis Griechenland.

Spinne des Jahres:

Der Zweihöcker-Spinnenfresser, Ero furcata, ein vampirischer Kannibale wurde von 84 Arachnologen (Spinnenforschern) aus 27 europäischen Ländern unter Leitung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien zur Spinne des Jahres gewählt. Der bis zu einem halben Zentimeter lange, nicht gefährdete gelb-braun-schwarz gezeichnete Achtbeiner besucht Abends und Nächtens die Netze von anderen Spinnen und zupft dort an den Fäden, damit sie vibrieren, wie wenn sich darin ein Beutetierverfangen hat. Wenn die Netzbesitzerin dadurch angelockt wird, packt er sie, beißt sie ins Bein und saugt sie aus.

Die Wissenschafter rufen dazu auf, diesen „Räuber unter den Räubern mit seiner bemerkenswerten Nahrungsbiologie“ anhand von Fotos der Spinnen und ihrer Kokons zu dokumentieren, und Funde zu melden.

Insekt des Jahres:

Die Dänische Eintagsfliege, Ephemera danica, lebt im geschlechtsreifen Erwachsenenstadium als Fliege zwei bis vier Tage lang, danach frisst sie nichts mehr, hat aber Sex und legt Eier auf der Oberfläche von Gewässern ab. Sie sinken zu Boden und leben dort in mehreren Larvenstadien, die Kiemen haben, sich 20 bis 30 mal häuten und Röhren in der Gewässersohle graben.

Die Art ist nicht gefährdet und manchmal können in einem „synchronisierten Massenschlupf“ hunderte Tiere auftauchen. Kurz vor dem Übergang vom Wasser- zum Landleben bildet sich bei der ausgewachsenen Larve zwischen alter und neuer Haut eine Luftschicht. Dadurch kann sie zur Wasseroberfläche aufsteigen. Sie häutet sich dann gleich ein zweites Mal, was einmalig in der Insektenwelt ist, so das Kuratorium von Insektenkundlern, wissenschaftlicher Gesellschaften und Einrichtungen wie dem Naturschutzbund Österreich, das die Wahl trifft.

Gruppen von Männchen der gut zwei Zentimeter langen Fliegen mit über vier Zentimetern Flügelspannweite schwärmen dann an den Ufern herum, und klammern sich an jedes Weibchen, das vorbeikommt. Sie paaren sich im Flug und kurz darauf legt das Weibchen seine Eier in einem Zickzackflug wieder auf der Wasseroberfläche ab.

Reptil des Jahres:

Die Zauneidechse, Lacerta agilis, wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie (ÖGH) und der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) im Amt bestätigt, um noch einmal auf ihre „drohende Gefährdung“ hinzuweisen, die im „verlorenen Coronajahr“ nicht genug Fokus bekommen habe.

Im Vergleich zu ihren Verwandten ist sie eher stämmig, hat relativ kurze Beine und einen kräftigen Kopf. Die Männchen sind in der Paarungszeit leuchtend grün, ansonsten braun wie die Weibchen das ganze Jahr über. An der Oberseite haben sie drei weiße Linien und oft dunkle Flecken. Ab Mitte Herbst bis zum Frühling halten Zauneidechsen Winterruhe. Sie liegen gerne in der Sonne und bewohnen Heiden, Magerrasen, Sandgruben, Steinbrüche, Wald- und Straßenränder, Bahntrassen, Weinberge und naturnahe Gärten. Sie sind zwar ein „Kulturfolger“, doch mittlerweile hat der Mensch für sie die Kultivierung der Landschaft zu weit getrieben: Ihre Lebensräume werden oft verbaut, zugeschüttet oder beschattet.

Weichtier des Jahres:

Die Weinbergschnecke, Helix pomatia, - weil allseits bekannt ist - soll als Botschafterin wie schon im Jahr 2020 als Weichtier des Jahres auf die „vielen unbekannte Welt“ ihrer Stammesgenossen aufmerksam machen, so der Naturschutzbund Österreich und die Makologen (Weichtier-Experten) des Hauses der Natur in Salzburg.

Aktuell hat sie sich mit verschlossenem „Winterdeckel“ (Epiphragma) als Schutz vor Fressfeinden und Austrocknung einquartiert, erst wenn die Temperaturen über acht Grad Celsius steigen, wird sie ihn mit dem Fuß aufstoßen, zunächst etwas zu fressen suchen und dann einen Sexualpartner. Zwei solcher Zwitter werden einander dann mit einem „Liebespfeil“ aus Kalk beschießen und einander Spermienpakete übergeben, so der Naturschutzbund. Weinbergschnecken sind mit drei Jahren ausgewachsen und werden gut doppelt so alt. Sie ernähren sich vor allem von welken Pflanzen, weshalb sie Gärtner im Gegensatz zu anderen Schnecken kaum gegen sich aufgebracht haben.

Fledermaus des Jahres: