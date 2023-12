Ahoi! Mit dem Flaschenboot durch die Badewanne

Du ärgerst dich bestimmt auch oft darüber, dass wir so viel Verpackung wegwerfen! Aber mit ein bisschen Erfindergeist kannst du damit auch forschen und experimentieren und etwas ganz Neues erschaffen.

Zum Beispiel könntest du eine PET-Flasche in einen Wasserflitzer verwandeln, statt sie einfach wegzuwerfen. So baust du dir selbst ein cooles Fahrzeug mit einem umweltfreundlichen Motor und verringerst Müll. Dazu brauchst du: eine leere PET-Flasche, zwei Holzlöffel, zwei Essstäbchen und einige Gummiringerl.

Im ersten Schritt werden die Essstäbchen an beiden Seiten der Flasche mit Gummiringerl fixiert. Nun spannt man zwischen den beiden Stäbchen ein weiteres Gummiringerl, an das du dann den Antrieb einhängst. Daher sollte dieser Gummi eher straff gespannt sein. Um den Antrieb zu bauen, nimmst du dir die Holzlöffel und brichst sie vorsichtig in der Mitte durch, dabei kannst du dir natürlich helfen lassen! Die beiden Teile mit den Löffeln legst du aneinander und fixierst sie mit Gummibändern so, wie du es im Bild siehst. Bei diesem Schritt ist es wichtig, dass die beiden „Schaufeln“ in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Als letzten Schritt nimmst du den Antrieb und hängst ihn an den Gummibändern zwischen den Stäbchen auf.