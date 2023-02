Älteste hebräische Bibel der Welt wird versteigert

Erst vor kurzem ließ die jetzige Besitzerin, die Sammlerin Jacqui Safra, den Codex Sassoon kohlenstoffdatieren, was laut Sotheby's bestätigt, dass er älter ist als der Aleppo-Codex und der Leningrader Codex, zwei weitere große frühe hebräische Bibeln.

Aus 9. oder 10. Jahrhundert

Laut Sotheby’s sei der Codex Sassoon aus wissenschaftlichen und paläographischen Gründen entweder auf das späte 9. oder frühe 10. Jahrhundert datiert worden und enthalte fast die gesamte Bibel. Die ältesten jemals gefundenen Kopien biblischer Texte waren die Schriftrollen vom Toten Meer, die 1947 in Höhlen entdeckt wurden.

Der Kodex oder das Manuskript in Buchform wird nächste Woche zum ersten Mal seit 40 Jahren bei Sotheby's London öffentlich zugänglich sein und dann im Mai in Tel Aviv, Dallas, Los Angeles und schließlich in New York ausgestellt.

Die hebräische Bibel enthält 24 separate Bücher, die in drei Teile gegliedert sind – den Pentateuch, also die ersten fünf Bücher des Alten Testaments, die Propheten und die Schriften. Beginnend mit dem Buch Genesis und endend mit den Chroniken ist die hebräische Bibel die Grundlage des Judentums sowie des Christentums und des Islam.