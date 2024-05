4.000 Jahre alt: Ägyptischer Schädel als Beleg für erste Krebs-Therapien?

Bei Krebs stießen sie wohl an ihre Grenzen – doch sie dürften zumindest versucht haben, den bösartigen Geschwüren auf den Grund zu gehen.

Das legen zwei menschliche Schädel nahe, die jeweils mehrere Tausend Jahre alt sind – und von einem internationalen Forschungsteam genauestens untersucht wurden. Die Erkenntnisse wurden nun im Fachblatt Frontiers in Medicine veröffentlicht.

Tumore, Metastasen und Schnittspuren unterm Mikroskop

Die Knochenrelikte aus einer archäologischen Sammlung der Universität Cambridge wurden mittels Mikroskop untersucht. An dem einen Schädel, aus der Zeit zwischen 2.687 und 2.345 v. Chr., konnte eine übermäßige Gewebezerstörung sichtbar gemacht werden, wohl zurückzuführen auf einen Tumor, heißt es. Darüber hinaus dokumentierte man etwa 30 kleine Metastasen, die über den Schädel verstreut waren.

Was die Forschenden verblüffte: Schnittspuren um die Gewebeschädigung herum, die womöglich mit einem scharfen Gegenstand, etwa einem Metallinstrument, zugefügt wurden. "Als wir die Schnittspuren zum ersten Mal unter dem Mikroskop sahen, konnten wir nicht glauben, was wir da vor uns hatten", wird Tatiana Tondini, Erstautorin der Studie von der Universität Tübingen, in einer Aussendung zitiert.

"Es scheint, als hätten die alten Ägypter irgendeine Art von chirurgischem Eingriff durchgeführt, was beweist, dass die alte ägyptische Medizin auch experimentelle Behandlungen oder medizinische Forschungen im Zusammenhang mit Krebs verfolgt hat", erklärt der auf Ägyptologie spezialisierte Onkologe und Mitautor Albert Isidro vom spanischen Universitätskrankenhaus Sagrat Cor in Barcelona.