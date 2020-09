Was "Heilige" mit dem Gründungsmythos der USA zu tun haben

Wobei die Puritaner nicht im Sinn hatten, eine Demokratie einzuführen. „Die war damals eher negativ besetzt im Sinne von ‚Herrschaft des Mobs‘. Was sie eigentlich wollten, war eine Kolonie mit eigenen religiösen Prinzipien zu gründen“, sagt der Historiker, der aus New York stammt und in Harvard Geschichte studiert hat. „Ich nenne das eine Theokratie. Eine Art Paradies auf Erden. “

Im „Mayflower Compact“ stecke aber auch ein ständiges Dilemma für Amerika, das derzeit wieder akut geworden sei. Ash: „Da ist einerseits die strenge Religiosität und andererseits die säkulare Rechtsordnung sowie Individualität.“

Erster Landgang

Nachdem alle 41 Männer an Bord den Vertrag noch in der Kajüte unterzeichnet hatten, verließen die Passagiere gemeinsam das Schiff – der erste Landgang nach gut zwei Monaten. „Sie fielen auf die Knie und segneten Gott im Himmel, der sie über den riesigen und wütenden Ozean hierher geführt“, schreibt einer der Pilger später. Am 20. Dezember 1620 hatte man einen Platz gefunden, wo man sich niederlassen wollte. Einen 50 Meter hohen Hügel direkt am Ufer – Plymouth Plantation.

Schnell schlossen die Zuwanderer Freundschaft mit dem Indianerstamm der Wampanoag, ohne deren Hilfe die Pilgerväter, wie sie später genannt wurden, das erste Jahr nicht überlebt hätten. „Sie hatten keine Ahnung, wie sie mit dem kargen Boden umgehen sollten, wussten mit dem heimischen Pflanzen nichts anzufangen“, erzählt Ash. Erst die Indianern brachten ihnen alles bei und sorgten für eine gute Ernte. Gemeinsam feiern sie im Frühherbst 1621 ihr erstes Erntedankfest.

„Später konstruierte man daraus eine identitätsstiftende Erzählung, die aber erst im 20. Jahrhundert zur Meistererzählung wurde, als man sie an den Schulen zur Wurzel der Thanksgiving-Feier, dem wichtigsten Familienfest in den Vereinigten Staaten, stilisierte.“