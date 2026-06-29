Registerdatenforschung: Kein Schubladendenken mehr

Am 1. Juli sollen „alle bundesgesetzlich eingerichteten Registerdaten (mit Ausnahme der nationalen Sicherheit) vollständig an das Austrian Micro Data Center angebunden“ werden. So hält es das Regierungsprogramm fest. Für die Forschung wäre das ein wichtiger Schritt, allerdings kristallisiert sich dabei ein Problem heraus. „Offenbar will man kein eigenes Gesetz dafür schreiben, sondern überlässt es den Ministerien die Register freizugeben, was sie bisher auch schon konnten, wenn sie es denn gewollt hätten“, kritisiert Dr. Michael Strassnig, stellvertretender Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) und Mitbegründer der Plattform Registerforschung. „Mit der Anbindung des Austrian Micro Data Center an dadeX hat die Bundesregierung nun angekündigt, schrittweise alle relevanten Register für die Forschung zugänglich zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt für den Wissenschaftsstandort. Entscheidend wird sein, dass dieses Bekenntnis bis 2029 auch tatsächlich umgesetzt wird – mit klarer Governance und verlässlicher Finanzierung“, so Strassnig. „Gerade der für die Forschung so wichtige Bereich der Gesundheitsdaten ist damit allerdings kaum abgedeckt. Hier wird es im Rahmen der europäischen Datenpolitik – etwa durch den European Health Data Space – hoffentlich bald die dringend notwendigen Lösungen geben.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © lukas beck „Registerforschung kann kausale Zusammenhänge erklären, die für die Politik entscheidet sind.“ Dr. Michael Strassnig, WWTF

Alle Register ziehen Registerdatenforschung ist ohne Zugang zu behördlich erfassten Mikrodaten nicht möglich. Doch genau sie ermöglichen Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Gesellschaft sowie neue Erkenntnisse zu gesellschaftlich relevanten Fragen. „Es handelt sich um vom Gesetzgeber festgelegte Datensammlungen, die einen Verwaltungszweck erfüllen; ein typisches Beispiel ist das Melderegister“, so Strassnig. „In Österreich gibt es wohl um die 200 Register in allen Politikbereichen, wenn nicht mehr.“ Seit der Gründung des AMDC im Jahr 2022 können Forschende bislang freigegebene Mikrodaten für wissenschaftliche Zwecke verwenden, allerdings sind aufwendige Registrierungen nötig und die Nutzung ist teuer. „Für die Wissenschaft haben sie dennoch hohe gesellschaftliche Relevanz, da sie Auskunft über sozioökonomische Verhältnisse geben, eine besondere Qualität aufweisen und zumeist vollständig sind“, erklärt der Experte. „Wären endlich alle Registerdaten zugänglich, könnten Forscher*innen auch auf Daten zugreifen, die Aussagen über kleine Personengruppen machen – etwa über Betroffene von seltenen Erkrankungen.“