Die agentenbasierte Modellierung international zugänglich machen

In vielen Disziplinen wird agentenbasierte Modellierung eingesetzt. Den Wirtschaftswissenschaften erlaubt sie etwa das Verhalten wirtschaftlicher Akteure sowie deren Interaktionen realistischer abzubilden als mit klassischen analytischen Instrumenten der ökonomischen Theorie. „Damit solche Modelle funktionieren, brauchen wir detaillierte Daten, die erlauben, die Verteilung wirtschaftlicher Ergebnisse über Individuen hinweg zu verstehen, etwa nach Alter, Geschlecht, Beruf oder Wohnort“, sagt Prof. Jesús Crespo Cuaresma von der WU Wien. Die Komplexität macht die Programmierung zeit- und rechenintensiv. Hier setzt das vom WWTF geförderte Projekt an. Cuaresma: „Unser Ziel ist eine benutzerfreundliche Plattform, die auch Zugang zu den zugrunde liegenden Codes ermöglicht. So sollen wichtige Spill-over-Effekte entstehen, indem in Wien betriebene Forschung zu agentenbasierter Modellierung in den Sozialwissenschaften international stärker verbreitet wird.“