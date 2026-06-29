Streamingnachfrage

Die Forschenden analysierten die Skandalfälle rund um R. Kelly, Morgan Wallen, Rammstein und Sean „Diddy“ Combs. Dabei wurden Streamingdaten auf großen Musikplattformen wie Spotify, Apple Music und Amazon Music sowie mehr als elf Millionen Twitter-Beiträge ausgewertet. Denn Skandale in der Musikindustrie führen in sozialen Medien oft zu Boykottaufrufen. Das Ergebnis: Trotz massiver öffentlicher Kritik, millionenfacher Social-Media-Beiträge und Boykottaufrufe ließ sich kein nachhaltiger Rückgang der Streamingnachfrage feststellen. Außerdem: Bei den meisten Skandalen gab es keinerlei redaktionelle Eingriffe seitens der Streamingplattformen. „In den von uns analysierten Fällen sehen wir keine Hinweise darauf, dass öffentliche Empörung allein die Streamingnachfrage nachhaltig senkt“, sagt Prof. Nils Wlömert vom Institut für Retailing & Data Science an der WU Wien. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Fans Künstler und Werk zumindest im Streamingkontext voneinander trennen.“ Boykotts lösen oft auch Buykotts aus. Wlömert: „Bei Rammstein ergriffen viele Fans Partei für die Band – ihre Alben kamen durch die Skandal-Aufmerksamkeit wieder in die Charts.“ Eine klare Ausnahme bildet der Fall R. Kelly. Spotify führte 2018 die Richtlinie „Hate Content and Hateful Conduct Public Policy“ ein und entfernte auf dieser Grundlage Songs des Musikers aus redaktionellen Playlists und Empfehlungen. Die Songs blieben jedoch weiterhin über Suche, On-Demand-Nutzung und Dritt-Playlists verfügbar. In der Folge brachen Kellys Streamingzahlen deutlich ein. Titel, die nicht aus Playlists entfernt wurden, verzeichneten hingegen keinen vergleichbaren Rückgang. Spotify zog die Richtlinie allerdings kurz danach wieder zurück, ohne R. Kellys Musik erneut in die Playlists aufzunehmen. Dies ermöglichte es den Forschenden, den Effekt von Plattform Sanktionen im Vergleich zu reinen Boykottaufrufen zu analysieren. „Redaktionelle Entscheidungen der Streamingplattformen bestimmen, was gehört wird. Unsere Ergebnisse zeigen die wachsende Macht von Streamingplattformen“, so Wlömert.