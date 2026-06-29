Wiener Wissenschafter untersucht die Interaktion von Viren und Bakterien

Nach mehr als 20 Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA kam Univ.-Prof. Martin Polz vor fünf Jahren nach Österreich zurück, weil hier kompetitive Spitzenforschung gemacht wird, wie er sagt. Seither arbeitet er am Zentrum für Mikrobiologie und Umwelt-Systemwissenschaften der Universität Wien und erforscht die Evolution und Ökologie von Mikroben. Was sind Mikroben? Martin Polz: Eine sehr alte Definition sagt, dass alles, was zu klein ist, um mit freiem Auge gesehen zu werden, Mikroben sind. Über die Jahre hat man gesehen, dass hier die größte Diversität von Organismen auf der Erde liegt. Mikroben gab es lange, bevor sich Tiere und Pflanzen entwickelt haben. Zu ihnen zählen Bakterien, Viren, bestimmte Pilze, Protozoen, Archaeen oder Mikroalgen. Was interessiert Sie speziell an Bakterien? Es gibt Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden Bakterienarten auf der Welt. Uns interessiert die unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Bakterien, denn sie können die vielfältigsten Habitate besiedeln – von heißen, schwefelsäurehaltigen Quellen bis zu unserem Körper. Allein unser Darm enthält Milliarden von Bakterien, die sich an uns angepasst haben und verschiedene Funktionen ausführen. Wir versuchen zu verstehen, wie diese Anpassung entstehen kann, wie die Umweltselektion sich auf genetische Diversität auswirkt. Dabei muss man auch den Genfluss unter Bakterien verstehen, denn sie können neue Gene aufnehmen und sie in ihr Erbgut einbauen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Universität Wien Prof. Martin Polz, Zentrum für Mikrobiologie und Umwelt-Systemwissenschaften der Universität Wien

Wie können Bakterien neue Gene aufnehmen? Tiere und Pflanzen reproduzieren sich sexuell, wobei sich die Gene von den Eltern vermischen, also der Genaustausch innerhalb der Art passiert. Bei Bakterien ist das ganz anders. Sie vermehren sich durch Teilung, wobei das Genom genau repliziert wird, können aber jederzeit Gene von anderen Organismen aufnehmen und in ihr Erbgut einbauen. Dadurch kann ein Bakterium neue Funktionen erhalten und darin ist auch die unheimlich große evolutionäre Innovation und letztlich Anpassungsfähigkeit der Bakterien begründet. Entstehen so neue Arten? Ja. Wir erforschen, wie sich neue Bakterienarten bilden, ob diese Genotypen besser angepasst sind und dadurch in ökologischen Nischen nahe verwandte Organismen verdrängen. Uns interessiert auch, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat.