THE-Rankings: BOKU erstmals unter den weltbesten Hochschulen

Sie gelten als das umfassendste und ausgewogenste Ranking, was Hochschulen betrifft: Die THE-Hochschulrankings vergleichen weltweit Universitäten hinsichtlich ihrer Lehre und Forschung. Nun wurde die BOKU University bei der aktuellen Ausgabe des World University Rankings erstmals in die renommierten THE World Reputation Rankings aufgenommen. Damit zählt sie zu den 300 weltweit stärksten Universitäten.