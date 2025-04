Gesunde Böden sind ein zentraler Pfeiler für Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Biodiversität. Dennoch wird ihnen seit Jahren kontinuierlich geschadet. „Zwischen 1995 und 2022 sind Österreichs Bau- und Verkehrsflächen um 58 % gewachsen, während im gleichen Zeitraum die Bevölkerung um nur 14 % gewachsen ist“, hält Monika Tulipan, Expertin für Bodenschutz im Umweltbundesamt fest. Intensives Wirtschaften, Umweltbelastungen und übermäßige Bodenversiegelung sorgen für einen zunehmenden Verlust wertvollen Bodens. „Täglich verschwinden fünf Hektar Lebensraum – jährlich eine Fläche so groß wie der Wörthersee“, so die Expertin. Dies hat Konsequenzen für uns alle, jedoch fehlt bisher ein umfassendes Bild zum Zustand der Böden. Das Projekt SoMONA (Soil MONitoring Austria) will das ändern. Ziel ist, ein gemeinsames Konzept zur einheitlichen Erhebung, Auswertung und Bereitstellung nationaler Bodendaten.