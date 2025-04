In einer Zeit globaler Umbrüche und gesellschaftlicher Verunsicherung gewinnen rechtspopulistische und demokratiegefährdende, politische Strömungen zunehmend an Einfluss. Dazu reicht ein Blick in die USA, Türkei oder – direkt zu unseren Nachbarn – nach Ungarn. Aber wie kommt es zu diesen autokratischen Tendenzen? „Für viele Menschen ist nicht erkennbar, wie und von wem über ihre soziale und wirtschaftliche Zukunft entschieden wird. Dadurch sehnen sie sich nach den vermeintlich ,guten alten Zeiten’, in denen angeblich Nationalstaaten noch selbst bestimmen konnten. Ein Teil dieser Nostalgie ist die Fantasie von einer homogenen, ‚reinen’ Gesellschaft und Kultur“, sagt Prof. Shalini Randeria, Sozialanthropologin und Rektorin der Central European University (CEU) in Wien.