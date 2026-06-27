Wer auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, begegnet unweigerlich Menschen, die offen über Depressionen, ADHS oder Angststörungen sprechen. Für Ass.Prof. Kathrin Karsay, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien, ist das zunächst positiv: Solche Inhalte brechen mit vorherrschenden Tabus und können zur Entstigmatisierung beitragen. Doch die Forscherin warnt vor einem strukturellen Problem: „In der Social-Media-Logik zählt, was viel geklickt und geteilt wird. Daher sind die Inhalte meist verkürzt und eher oberflächlich – emotionale Ansprache und Extreme gehen häufig zu Lasten der Richtigkeit.“

Das zeigt sich besonders bei Selbstdiagnosen, die unter Jugendlichen zunehmen. Karsay nimmt diese ernst: „Zahlreiche psychische Störungen treten erstmals im Jugend- und jungen Erwachsenenalter auf.“ Viele Jugendliche fänden durch Social Media erst Worte für das, was sie fühlen. Entscheidend sei jedoch, welche Konsequenzen gezogen werden – ob man das Gespräch mit dem Umfeld sucht oder professionelle Hilfe holt: „Denn TikTok kann keine Therapie ersetzen.“