Ein windiger Morgen im neunten Wiener Gemeindebezirk. Zwischen den Gerüsten am MedUni Campus Mariannengasse und den glänzenden Fassaden des AKH spürt man bereits, wie sich die medizinische Landschaft Wiens verändert. Lange Zeit waren Forschungseinrichtungen, Lehrgebäude und klinische Bereiche der Medizinischen Universität Wien über die Stadt verstreut. Heute entsteht hier etwas, das mehr ist als nur Beton und Glas: ein lebendiger Ort des Austauschs und der Begegnung – ein Herzstück für die Medizin der Zukunft.

Rektor Prof. Markus Müller und Vizerektor Dr. Volkan Talazoglu führen über die Baustellen, erzählen von Visionen und konkreten Plänen. Der MedUni Campus Mariannengasse bündelt auf rund 35.000m² vorklinische Einrichtungen und schafft Raum für über 2.000 Studierende und 750 Wissenschaftler*innen. Wo früher getrennte Institute standen, entsteht nun ein moderner Campus mit großen Hörsälen, modernen Lernzentren sowie weitläufigen Forschungsflächen – gestaltet als offener, integrativer Ort, der Interdisziplinarität atmet.