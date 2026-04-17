Was hat die Seidenstraße mit heutigen Konflikten zu tun? Warum berufen sich politische Führer auf jahrhundertealte Traditionen? Und weshalb lohnt es sich, Europa und Asien nicht länger getrennt zu denken? Wer diesen Fragen nachgeht, landet in einem Raum, der riesig ist – und doch enger vernetzt, als man vermuten würde: Eurasien.

Mit rund 36 Prozent der globalen Landmasse und etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung ist Eurasien der größte zusammenhängende Lebensraum der Erde. Zwei Drittel aller heute gesprochenen Sprachen sind hier beheimatet, ebenso große Weltreligionen. Für die Historikerin Prof. Claudia Rapp ist deshalb klar: Wer Geschichte verstehen will, darf Europa und Asien nicht länger getrennt betrachten. Eurasien war nie ein Nebeneinander isolierter Kulturen, über Jahrtausende hinweg standen Menschen in Verbindung – durch Handel, Diplomatie und Mission, aber auch durch Migration und Konflikte. Diese Verflechtungen sichtbar zu machen, ist das Ziel eines groß angelegten Forschungsprojekts, gefördert vom Austrian Science Fund, das an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Universität Wien, der Central European University in Wien sowie der Universität Innsbruck durchgeführt wird. Es handelt sich hierbei um ein neuartiges Format der Kooperation, das zur Stärkung der Strukturbildung der Geisteswissenschaften innerhalb Österreichs beitragen wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © nini_tschavoll Prof. Claudia Rapp,w.M., FBA Direktorin, Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) ÖAW und Professorin für Byzantinistik, Uni. Wien. Sie ist Sprecherin des mit 9,2 Millionen Euro vom FWF geförderten Exzellenzclusters, der das kulturelle Erbe Eurasiens erforscht.

3000 Jahre Geschichte Im Zentrum steht die Frage, wie sich Gesellschaften über große Räume und lange Zeiträume hinweg verändern. Rund 3.000 Jahre Geschichte nehmen die Forschenden in den Blick. Dabei konzentrieren sie sich auf fünf zentrale Themenfelder: kulturelle und sprachliche Vielfalt, imperiale Dynamiken, Umwelt- und Wirtschaftstransformationen sowie Mobilität und Migration. Der große zeitliche und geografische Rahmen eröffnet völlig neue Perspektiven. Statt isolierter Ereignisse treten Muster hervor: Kontinuitäten ebenso wie Brüche. Wie entstehen Imperien – und warum zerfallen sie? Wie formen religiöse Diskurse Identität? Und wie reagieren Gesellschaften auf ökologische oder wirtschaftliche Umbrüche?

Was bedeutet „Eurasien“? Größter zusammenhängender Kontinentalraum

Europa und Asien als historisch verflochtener Raum gedacht

Begriff ist wissenschaftlich nützlich, politisch aber oft umkämpft

Historisches Wissen als Schlüssel der Gegenwart Der Blick in die Vergangenheit hilft dabei, auch die Gegenwart besser zu verstehen. „Die Welt war schon immer vernetzt“, sagt Rapp – lange vor Massentourismus oder globalen Handelsrouten wie der „Neuen Seidenstraße“. Historisches Wissen liefert die nötige Tiefenschärfe, um aktuelle politische Entwicklungen einzuordnen. Viele heutige Narrative greifen auf historische Deutungen zurück – nicht immer korrekt, oft verkürzt. Gerade hier sieht die Forschung eine wichtige Aufgabe: gängige Vorstellungen zu hinterfragen. Die Idee, dass nationale Grenzen oder ethnische Zugehörigkeiten seit jeher feststehen, hält der historischen Überprüfung oft nicht stand. Vielmehr zeigt sich, dass es immer wieder unterschiedliche Formen des Zusammenlebens und der politischen Organisation gab, allerdings flexibler, durchlässiger und vielfältiger, als heutige Debatten oft nahelegen.