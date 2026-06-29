Kinderherzzentrum der MedUni Wien: Plan für weltweiten Durchbruch

Junge Herzen müssen manchmal ganz schön viel mitmachen. Säuglinge und Kinder können angeborene Herzfehler wie Löcher in der Herzscheidewand, Fehlbildungen von Herzklappen oder komplexe Fehlentwicklungen des Herzens aufweisen. Diese müssen oft kurz nach der Geburt behandelt werden oder gar pränatal – noch im Bauch der Mutter. Daneben können auch Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelerkrankungen oder ein erhöhter Druck in den Lungengefäßen das junge Herz belasten. Im Kinderherzzentrum Wien, einer interdisziplinären Einrichtung der Medizinischen Universität Wien und des AKH Wien, kümmert man sich um die jungen belasteten Herzen – und das auf Spitzenniveau.

Ein dreijähriges Mädchen bekommt die Diagnose Lungenhochdruck. Medikamente helfen nicht. Eine Lungentransplantation wollten die Eltern nicht für ihr Kind. „Mit Einwilligung der Eltern wählten wir weltweit erstmals einen neuen Ansatz“, sagt Kinderkardiologe Prof. Georg Hansmann, der damals das Forscherteam leitete. Aus einer Nabelschnur wurden mesenmchymale Stammzellen kultiviert und deren Zellprodukte mehrfach in die Lungenarterien bzw. eine Körpervene verabreicht. Nach bereits drei Monaten zeigte sich bei dem Mädchen eine deutliche Verbesserung. Hansmann: „Das Mädchen ist heute zehn Jahre alt und macht Schulsport.“ Hansmann hat nun vor, die Forschung dazu nach Wien ans Kinderherzzentrum zu bringen.

International sichtbar

Das Kinderherzzentrum Wien bietet (als einziger Standort in Österreich) das gesamte Spektrum der Kinderherzmedizin und bündelt die Expertise von Pädiatrischer Kardiologie, Herzchirurgie, HTG-Anästhesie und Neonatologie sowie Pädiatrischer Intensivmedizin. Es gibt kaum ein anderes Gebiet, das so stark interdisziplinär ausgerichtet ist, wie die Kinderherzmedizin. Gerade die Optimierung dieser Zusammenarbeit führt zu den besten Ergebnissen – sowohl in der Krankenversorgung als auch in der Forschung.

Mit der diesjährigen Übernahme der Professur für Pädiatrische Kardiologie und der Leitung des Kinderherzzentrums Wien verfolgt Prof. Georg Hansmann das Ziel, die klinische Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern weiter auszubauen und gleichzeitig die internationale Sichtbarkeit des Standorts Wien in Forschung und Innovation zu stärken. Im Mittelpunkt steht die enge Verbindung von Spitzenmedizin und Forschung, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung rascher in konkrete diagnostische und therapeutische Anwendungen überführen sollen (translationale Forschung). Ein besonderer Schwerpunkt liegt in den kommenden Jahren auf innovativen regenerativen Therapien, neuen Behandlungsansätzen für Lungenhochdruck und Herzversagen sowie der Entwicklung präzisionsmedizinischer Strategien für seltene Herz- und Gefäßerkrankungen. „Unser Anspruch ist es, dass Wien zu einem international führenden Zentrum für Kinderherzmedizin, Gefäßmedizin und translationale Forschung wird. Forschung soll dort ankommen, wo sie den größten Unterschied macht – direkt bei den Patient*innen“, betont Hansmann.

Priv.-Doz. Peter Murin, der das Programm Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherzchirurgie seit mehr als zwei Jahren leitet, ergänzt: „Untrennbar mit der klinischen Exzellenz und der Vorreiterrolle in Forschung ist auch die Weiterbildung gestärkt worden. Ein starkes, belastbares Team aufzubauen, welches jederzeit optimale Leistung für unsere kleinen und großen Patient*innen abrufen kann, ist mein persönliches, großes Ziel.“