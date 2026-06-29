Ein Code zur Verknüpfung von Registerdaten

Registerdaten werden nicht für die Forschung, sondern für administrative Prozesse produziert. „Für die Wissenschafter*innen bedeutet es einen großen Zeitaufwand, Daten, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, miteinander zu verknüpfen“, sagt Dr. Monika Mühlböck vom Institut für Höhere Studien (IHS).

Ihr Ziel ist es, das zu verändern. In ihrem vom WWTF geförderten Projekt erarbeitet sie gemeinsam mit Nadia Steiber von der Uni Wien einen Code, der Daten zwischen unterschiedlichen Registern und über mehrere Jahre hinweg so verknüpft, dass Forscher*innen Informationen zur Entwicklung von Haushalten erhalten. „Wichtig dabei ist, dass der Code flexibel bleibt, sodass ihn jeder auf seine Forschungsfrage adaptieren kann“, so Mühlböck.

Für Monika Mühlböck ist der Zugang zu allen Registerdaten ein Muss für die Wissenschaft: „Etwa im Gesundheitsbereich, der gesellschaftlich sehr relevant ist, können so wichtige Fragen beantwortet werden.“