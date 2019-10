Wie man mit der Ostarrichi-Urkunde Österreichs Identität neu erfand

Bruchsal im heutigen Baden-Württemberg: Sorgfältig setzt ein Schreiber seine Feder auf das 48 mal 57 Zentimeter große Pergament, um den Willen des neuen deutschen Kaisers, Otto III., kundzutun: ... dass wir (...) gewisse Besitzungen (...) in der Gegend, die in der Volkssprache Ostarrichi heißt (...) der Freisinger Kirche (...) zu eigenem und ewigem Gebrauch überlassen ...

So oder so ähnlich könnte es gewesen sein, als am 1. November 996 der Name Ostarrichi erstmals schriftlich festgehalten wurde. Das Schriftstück gibt es bis heute – im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München. Zum Nationalfeiertag kommt es für kurze Zeit nach Wien, ins Haus der Geschichte Österreich (hdgö). „Die Urkunde ist eine echte Zimelie, darum bekommen wir sie auch nur für eine Woche. Dann muss sie wieder weg vom Licht“, sagt die Direktorin des hdgö, Monika Sommer. „Sie ist wahnsinnig kostbar.“ Und anfällig. Darum reist die Ostarrichi-Urkunde am 25. Oktober in einer Klimakiste erstmals seit 1996 an. Sommer: „Es ist ein großes Entgegenkommen vom Bayrischen Staatsarchiv, dass wir die Urkunde überhaupt zeigen dürfen.“ Wobei: Bedeutend wurde das Pergament erst im 20. Jahrhundert. Im 10. war es eine Urkunde von vielen.