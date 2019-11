Wie die Farben in die Politik Einzug hielten

Blau-Experte Kupferschmidt denkt aber immer an Richard Willstätter: Dem deutschen Chemienobelpreisträger gelang, woran Generationen von Forschern gescheitert waren: Er isolierte den blauen Farbstoff, Cyanidin, aus den Blüten der Kornblume. „Wegen des wachsenden Antisemitismus floh der Jude Willstätter in die Schweiz“ erzählt er und denkt – wann immer von der Kornblume die Rede ist – „an die Parteien, die sie als Zeichen vereinnahmen. Und dass Willstätter für all das steht, was gegen diese Ideologien spricht.“

Übrigens: Die Kornblume kam einstmals als blinder Passagier aus dem Mittelmeerraum nach Europa – ihre Samen waren unter Getreide gemischt. Daher auch der Name. „Sie ist also eine Einwanderin“, sagt Kupferschmidt und enthüllt ein weiteres erhellendes Faktum: „Weil blau so schwer herzustellen war, gab es lange nur Blautöne, die einen Grünstich haben“. Türkis eben. „Die Farbe ist nach der Türkei benannt und liegt zwischen Grün und blau“ erklärt er. „Im Grunde ist die angestrebte Koalition also einfarbig.“

Buchtipp

Kai Kupferschmidt:

„Blau. Wie die Schönheit in die Welt kommt.“ Hoffmann und Campe Verlag. 26, 80 Euro.