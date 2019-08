Wie der eigene Lebensstil auf spätere Kinder und Enkelkinder wirkt

Eine vereinfachende Erklärung für Epigenetik wäre diese: Ein Kochbuch enthält Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge, so wie auch der DNA-Code. Die Epigenetik sagt, welche Seite aufgeschlagen und abgelesen werden soll, welches Rezept in eine Mahlzeit umgesetzt werden soll.

Die Reichweite solcher epigenetischen Prägungen erstreckt sich über drei Generationen. In einem kleinen Dorf, Överkalix, das im 19. Jahrhundert fast vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen war, gab es von Jahr zu Jahr große Schwankungen in der Verfügbarkeit von Nahrung. Man untersuchte nun die Todesursachen der Enkelkinder der damaligen Einwohner: Hatten ihre Großeltern in deren Kindheit große Nahrungsschwankungen vom Typ „gute zu schlechten Jahren“ erlebt, war ihr Risiko, an einer Herzgefäßerkrankung zu versterben, zehn Mal höher wie bei Einwohnern, deren Großeltern in der Kindheit Veränderungen in beide Richtungen (schlechte Jahre nach guten, und gute nach schlechten) erlebt hatten.

Fazit: Erfahrungen und Erlebnisse werden über drei Generationen weitergegeben und Gesundheit ist ein generationenübergreifendes Projekt.